Sato gewann Indy500 - Alonso abgeschlagen 21. .

Der spanische Rennfahrer Fernando Alonso ist beim Klassiker Indy500 chancenlos geblieben und muss weiter am großen Traum von der sogenannten "Triple Crown" arbeiten. Der 39-Jährige, der in der kommenden Saison für Renault in die Formel 1 zurückkehren wird, belegte am Sonntag vor leeren Rängen den 21. Platz. Den Sieg in Indianapolis sicherte sich der Japaner Takuma Sato.