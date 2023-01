Motorsport Walkner aus Krankenhaus entlassen, nun stehen Checks an

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Walkner musste Dakar vorzeitig beenden Foto: APA/AFP

M atthias Walkner ist nach seinem letztlich glimpflich verlaufenen Sturz bei der Rallye Dakar am Sonntag aus dem Krankenhaus in Dammam (Saudi-Arabien) entlassen worden. Der Salzburger wird laut einer Mitteilung nun einen Flieger nach München nehmen. In den kommenden Tagen stehen medizinische Checks in Österreich sowohl seiner lädierten Hand als auch am Rücken auf dem Programm.