Walkner Dakar-Dritter, Sunderland gewinnt für GasGas

"Es ist ein Wahnsinns-Gefühl, jetzt gesund im Ziel und am Podium zu sein. Ich hab' eine riesengroße Freude und weine dem Sieg keine Sekunde nach", erklärte der Salzburger Walker. "Es sind so viele und lange Fahrtage, an denen so viel passieren kann. Die vergangenen zwei Dakar-Teilnahmen waren sehr schwer und unglücklich für mich."