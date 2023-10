Radsport Mountainbikerin Stigger feiert in Kanada erneut Weltcupsieg

Stigger feierte in Kanada ihren vierten Weltcupsieg Foto: APA/KEYSTONE

Werbung

B eim Weltcupfinale in Mont-Sainte-Anne hat Laura Stigger noch einmal zugeschlagen. Die Tiroler Mountainbikerin gewann am Freitag den letzten Short-Track-Bewerb und feierte damit den dritten Erfolg in diesem Jahr in diesem Format. "Es ist irgendwie verrückt, mit einem Short-Track-Sieg in die Saison zu starten und jetzt auch den letzten Bewerb hier in Kanada zu gewinnen", sagte die 23-Jährige, die zuvor in Nove Mesto und Val di Sole triumphiert hatte.