Nach Kindstod Ermittlungen gegen Eltern in OÖ eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Linz hat die Ermittlungen wegen Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen die Eltern eines Zweijährigen aus dem Mühlviertel eingestellt, der in der Nacht auf den 23. Dezember im Freien erfroren war. Es sei "keine zeitliche Einordnung möglich gewesen, wann das Kind das Haus verließ", bestätigte eine Staatsanwaltschaftssprecherin Medienberichte am Freitag. Das Paar war am Abend mit einem Babyfon zu Nachbarn gegangen, während der Bub daheim schlief.

