Müllauer und Svancer im Big-Air-WM-Finale der Freestyler

"Jetzt bin ich gefühlte 200 Kilo leichter. Es war ein brutal stressiger Tag, ein bisschen mit Schmerzen verbunden, aber ich bin voll froh, dass ich es runtergekriegt habe", freute sich Müllauer, dessen Stress mit einem gebrochenen Skischuh begonnen hatte. "Es war im letzten Trainingssprung, da wäre ich als Erster gestartet. Dann war mein Skischuh hin und ich habe oben gefragt, ob ich nachgereiht werden kann", erzählte der Salzburger.

Ausgerechnet der Schwede Oliwer Magnusson habe ihm sofort seinen Skischuh als Ersatz angeboten. "Das ist halt ein anderen Schuh, ein anderer Winkel wie ich drinstehe. Damit ist der erste Quali-Heat in die Hose gegangen, zum Glück ist der zweite so gegangen wie vorgestern im Training", war er erleichtert. Dass er nun mit dem Schuh des Weltmeisters von vor zwei Jahren ins Finale eingezogen ist, nimmt Müllauer "als gutes Omen so mit".

Bei schwierigen Wetterbedingungen mit Regen und Wind, da fühlte sich Matej Svancer wohl. "Für mich war es chillig. Bei so einem Wetter fahre ich am liebsten Ski, weil es einfach weich ist." Griesgrämig ließen ihn die Bedingungen nicht werden. "Vielleicht war ich heute zu fröhlich drauf", scherzte er. Nun hoffen die beiden Salzburger, dass das Wetter ein faires Finale zulässt. "Ich hoffe, das Finale wird ausgetragen. Es wäre sicher cool, wieder einmal mit Lukas in einem Finale zu sein."

Damit ist am Sonntag ein ÖSV-Trio am Start, denn Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser ist im Snowboard-Big-Air-Finale qualifiziert.