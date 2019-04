Wiener MA 48 testet Abbiegeassistenten .

Die Wiener Magistratsabteilung 48 testet derzeit an ihren Müllfahrzeugen eine Reihe von Lkw-Abbiegeassistenten. Insgesamt sind neun unterschiedliche Systeme im Einsatz. Zwei davon könnten nun in die engere Auswahl kommen, wie die zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Dienstag im Gemeinderat erläuterte.