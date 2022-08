München Tischtennis-Ass Polcanova auch im EM-Doppel auf Kurs

Polcanova mit ihrem Mixed-Partner Robert Gardos Foto: APA/AFP

N ach dem Gewinn der Mixed-Bronzemedaille hat Sofia Polcanova im Tischtennis-Doppel im Eilzugtempo das Achtelfinale der EM in München erreicht. Mit ihrer rumänischen Partnerin Bernadette Szöcs gewann die 27-Jährige am Dienstag gegen die Italienerinnen Nicole Arlia/Gaia Monfardini glatt mit 3:0 und unterstrich die Ambition auf eine weitere Medaille. Im Männer-Einzel schaffte es Alexander Chen als Gruppen-Zweiter in die Vorrunde.