Oper Musik-Theater an der Wien übersiedelt wie geplant 2024

Theater an der Wien wird derzeit generalsaniert Foto: APA/THEMENBILD

D er Zeitplan für die Sanierung des Theaters an der Wien hält doch. "Die Wiedereröffnung des sanierten Hauses findet aus aktueller Sicht planmäßig im Herbst 2024 statt", legt sich Franz Patay, Geschäftsführer des Mutterkonzerns Vereinigte Bühnen Wien (VBW), gegenüber der APA fest. Im Mai hatte Patay noch aufhorchen lassen, dass der Rückzug des Musik-Theaters an der Wien in seinen derzeit in Generalsanierung befindlichen Stammsitz sich doch noch um ein Jahr verschieben könnte.

"Es sind herausfordernde Zeiten - die Zeit- und Finanzpolster schmelzen wie die Gletscher in der Sonne", so Patay als Begründung für seine Zurückhaltung. Diese Klippen hat man nun aber offenbar umschifft, womit das Musik-Theater an der Wien nach zwei Spielzeiten im Ausweichstandort Museumsquartier wieder planmäßig ins frischherausgeputzte Stammhaus ziehen kann. Kritisch war die Entscheidung, da aufgrund der komplexen Logistik das Theater nicht inmitten der Saison übersiedeln kann, weshalb der Neustart im Altbau entweder mit Beginn der Saison 2024/25 oder im negativen Falle 2025/26 hätte erfolgen können.