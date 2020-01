Southampton nahm mit 2:1-Sieg Revanche an Leicester .

Southampton hat sich in der englischen Fußball-Premier-League an Leicester City für das 0:9-Heimdebakel am 25. Oktober revanchiert. Die von Ralph Hasenhüttl gecoachten "Saints" feierten am Samstag beim Tabellenzweiten einen 2:1-Erfolg und machten damit wohl den letzten kleinen Titelhoffnungen von Leicester schon vor Beendigung der 22. Runde ein Ende.