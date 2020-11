Sonderministerrat und Parteien-Krisentreffen .

Nach dem blutigen Anschlag in der Wiener Innenstadt hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) für Dienstagfrüh einen Sonderministerrat per Videokonferenz einberufen. Im Anschluss wird er sich mit einer Rede an die Bevölkerung wenden.