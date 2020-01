Saisonende für österreichisches Rodel-Doppelsitzer-Duo .

Das österreichische Rodel-Doppelsitzer-Duo Thomas Steu und Lorenz Koller muss seine erfolgreiche Saison nach einem folgenschweren Trainingssturz vorzeitig beenden. Steu zog sich am Mittwochabend in Sigulda (Lettland) einen Schien- und Wadenbeinbruch im linken Fuß zu. Der 25-jährige Vorarlberger wurde bereits in Riga operiert und wird nun nach Innsbruck überstellt.