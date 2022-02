Feuer bei Anschlag auf Wiener Polizeiautos bei Reifen gelegt

Nach dem Brandanschlag auf sechs zivile Polizeiautos des Bundeskriminalamtes (BK) in Wien hat sich die Polizei auch am Dienstag sehr bedeckt gehalten. Das Feuer wurde an fünf linken und einem rechten Vorderreifen gelegt, ergaben erste Spurenauswertungen, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst der APA. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen. Weitere Details wollte die Exekutive aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt geben.