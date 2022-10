Nach Erkrankung Zoo-Eisbärin Nora in Schönbrunn gestorben

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Eisbärin Nora in Schönbrunn eingeschläfert Foto: APA/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN

D ie neunjährige Eisbärin Nora ist im Tiergarten Schönbrunn gestorben, berichtete der Zoo am Dienstag auf Instagram. Sie war vergangene Woche an einer akuten Kolik erkrankt, welche chirurgisch versorgt werden musste. Die Bärin wurde anschließend engmaschig durch Tierärzte, Pfleger und Kuratoren betreut, dennoch hat sich ihr Zustand in den massiv verschlechtert. Nora musste eingeschläfert werden, da keine Aussicht mehr auf Heilung gegeben war.