Das Gewaltverbrechen an der 13-jährigen Niederösterreicherin habe das Fass zum Überlaufen gebracht, meint Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ). Er nimmt den Mord an der Schülerin, bei dem vier afghanische junge Männer verdächtigt werden, zum Anlass, um erneut auf volle Härte im Asylbereich zu pochen. Ein Volksbegehren solle, wie er meint, die Verantwortlichen der Bundespolitik zum Umdenken bringen. In den vergangenen Jahren seien „viele Delikte“ von Asylwerbern begangen worden, sagt Waldhäusl. Auf der anderen Seite seien unauffällige und gut integrierte Asylwerber abgeschoben worden. „Man schützt die Falschen in diesem Staat“, übt er Kritik an die Asylpolitik - insbesondere an Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und fordert sogar ein „Überdenken“ der Europäischen Menschenrechte.

„Asylstraftäter sofort abschieben“, lautet der Titel des Volksbegehrens, das am 15. Juli startet. Konkret will der Landesrat, der seit 2018 die Asyl-Agenden in Niederösterreich über hat, dass sich jeder straffällige Asylwerber einer Beurteilung von Experten unterziehen muss. Diese sollen einschätzen, ob eine erneute Straftat wahrscheinlich ist und eine mögliche Gefahr besteht, so Waldhäusl. Für einen Kaugummi-Diebstahl gelte das nicht. Die größten Probleme gebe es bei Gewalt-, Drogen- und Sexualdelikten.

Ob straffällige Asylwerber österreichweit abgeschoben werden, oder in zusätzlichen Sicherheitsquartieren untergebracht werden, müsse dann auf Bundesebene entschieden werden, meint Waldhäusl. Er betont, dass er 2018 eine Unterkunft errichten lassen habe (Anmerkung: Asylquartier in Drasenhofen), durch die die NÖ-Bevölkerung geschützt werden sollte. In dieser Causa wird aktuell wegen Amtsmissbrauch gegen den Landesrat ermittelt.

Die FPÖ stehe als seine Mutterpartei hinter dem Volksbegehren, sagt Waldhäusl. Generell spricht er aber von einer überparteilichen Aktion. Ab kommender Woche kann das Volksbegehren in den niederösterreichischen Gemeindeämtern oder online via Handy-Signatur unterzeichnet werden.

Damit ein Volksbegehren im Nationalrat behandelt wird, sind 100.000 Unterschriften von wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern notwendig. Landesrat Waldhäusl steckt sich jedenfalls ein hohes Ziel und rechnet mit mindestens 500.000 Stimmen bis zum Ende des Jahres. Er spricht sogar davon, dass es „eines der erfolgreichsten Volksbegehren“ aller Zeiten werde.

Österreichische Staatsbürger, die derartige Delikte verüben, solle „die volle Härte des Gesetzes treffen“. Für straffällige Asylwerber wolle Waldhäusl „nicht einmal das Gefängnis bezahlen“.