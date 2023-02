Erdrutsch Nach Felssturz in Steyr ist Straße für Bergung geplant

Die Männer wurden bei Baggerarbeiten getötet Foto: APA/TEAM FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

F ünf Tage nach einem Felssturz in Steyr, bei dem zwei Baggerfahrer getötet worden sind, war am Montag nach wie vor offen, wann die Leichen geborgen werden können. Eine von zwei gefährlichen Felsnasen ist mittlerweile abgetragen worden. Zudem will man von unten eine Zufahrtsstraße bauen, um zur Unglücksstelle vordringen und die Toten bergen zu können, hieß es bei der Stadt Steyr nach einem Treffen des Krisenstabs am Vormittag. Wie lange das dauern werde, sei aber völlig offen.