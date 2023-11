Nach Fund von Leichnam - Steirer gestand Tötung der Ehefrau

Das Ehepaar dürfte am Nachmittag in Streit geraten sein, als gerade ein Familienangehöriger bei ihnen zu Besuch war. Eine Zeugin wählte dann gegen 17.20 Uhr den Notruf, eine Streife fuhr zum Tatort, einem Mehrparteienhaus. Die 57-Jährige wurde schließlich tot vor dem Wohnhaus gefunden, nachdem sich der Streit offenbar von der Wohnung ins Freie verlagert hatte. An ihrem Körper wurden offensichtliche Gewaltspuren entdeckt. Der Ehemann (61) ließ sich am Tatort widerstandslos von den Polizisten festnehmen. Das Landeskriminalamt Steiermark, Außenstelle Niklasdorf, hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft Leoben die Ermittlungen übernommen.

(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: www.interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133)