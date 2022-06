Homepage von Innsbrucker Meduni wieder online

Werbung

Seit Dienstag werden an die rund 3.500 Studierenden und 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neue Passwörter ausgegeben. Die Passwort-Vergabe "läuft gut", berichtete Hoffmann-Ammann. Bis Mittwoch um 16.00 Uhr können Studierende noch persönlich unter Vorlage ihres Studierendenausweises im Foyer des Audimax in der Fritz-Pregl-Straße 3 in Innsbruck ihr neues Passwort abholen.

Der Hackerangriff, der bereits am Samstag erfolgte und Montagabend bekanntgeworden war, hatte eine "Einschränkung der IT-Services" zur Folge. Über den aktuellen Stand der Dinge wurde über eine eigens eingerichtete Website kommuniziert.