Nach Halloween-Krawallen Karner will Randalierer von Linz abschieben

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Eine Halloweennacht mit Folgen Foto: APA/FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

N ach den Halloween-Krawallen in Linz will Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) "die Härte des Gesetzes voll ausschöpfen". Zur APA meinte er, auch alle Aufenthaltstitel von Drittstaatsangehörigen würden entsprechend geprüft. Bei schweren strafrechtlichen Verstößen soll es zu Außerlandesbringungen kommen. Zudem ist das Bundesamt für Fremdenwesen angewiesen, eine Aberkennung des Asylstatus von Tätern zu prüfen. Mittelfristig will Karner nach Syrien und Afghanistan abschieben.