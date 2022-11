Nach Hilferuf Polizist schießt Bewaffneten in Wien-Favoriten an

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Polizeieinsatz in Wien-Favoriten mit Schusswaffengebrauch Foto: APA/THEMENBILD

E in Polizist hat am Montagabend einen Bewaffneten in Wien-Favoriten angeschossen. Der Mann wurde im Schulterbereich verletzt, es bestand keine Lebensgefahr. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass waren die Beamten kurz vor 21.00 Uhr zu einer Wohnung gerufen worden, da Hilfeschreie zu hören waren. Kräfte der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) öffneten das Appartement. Darin stand ein 39-jähriger polnischer Staatsbürger mit einem Revolver in der Hand.