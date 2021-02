Ferrari will "wieder konkurrenzfähig" sein .

Nach dem Horrorjahr 2020 will Ferrari heuer in der Formel 1 wieder weiter vorne mitmischen. Bei der Teampräsentation der berühmten Scuderia aus Maranello am Freitag sagte Teamchef Mattia Binotto, dass der neue SF21 "viel effizienter" als sein Vorgänger sein soll. Denn die Simulationen würden bereits zeigen, dass der neue Ferrari nicht nur in Sachen Motorleistung, sondern auch aufgrund verbesserter Aerodynamik deutlich schneller sein sollte als das Vorjahresmodell.