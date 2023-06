Tennis Nach Hüft-OP: Saison von Nadal so gut wie vorbei

D ie Saison von Tennis-Superstar Rafael Nadal ist so gut wie vorüber. Der seit Samstag 37-jährige Spanier hat sich laut seinem Sprecher Benito Perez-Barbadillo am Freitag einer Arthroskopie am linken Psoas-Muskel (Hüftbeuge-Muskel) unterzogen. Der Eingriff wurde von Dr. Marc Philippon in Barcelona vorgenommen. Nadal wird nun voraussichtlich fünf Monate pausieren müssen, das würde bedeuten, dass er erst im Jahr 2024 auf die Tour zurückkehren kann.