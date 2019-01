"Das wäre auf einer Normalstation gar nicht möglich", so der Leiter der Klinischen Abteilung für Thoraxchirurgie. Lauda befindet sich seit 2. Jänner im AKH, wo nun die Infektion behandelt wird. "Er wird nicht beatmet", betonte Klepetko und stellte die von Medien kolportierte Lungenentzündung in Abrede. Dem ehemaligen Formel-1-Fahrer wurde keine strikte Bettruhe verordnet, er stehe auch regelmäßig auf. "Es geht ihm so, wie jedem anderen mit einer Grippe auch." An eine Entlassung ist derzeit aber nicht zu denken. Berichte, dass Lauda noch diese Woche das Spital verlassen könnte, wären zu optimistisch, sagte Klepetko.

Die Transplantation erfolgte im August im AKH. Im Oktober hatte Lauda das Spital verlassen und seine Rehabilitation angetreten. Die neue Formel-1-Saison beginnt am 17. März in Melbourne. Ob Lauda bei einem Rennen als Experte dabei sein wird, ist noch unklar.