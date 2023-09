Forstinger versteigert Waren und Inventar einiger Filialen

Die erste Auktion geht am 7. September in Traisen über die Bühne, die ganze Aktion soll noch im September abgeschlossen sein. Auch eine Besichtigung der Objekte sei möglich, teilte das Auktionshaus Aurena, das die Versteigerungen abwickelt, am Dienstag mit.

Forstinger durchläuft ein Sanierungsverfahren, laut heutiger Aussendung werden 14 von 87 Filialen geschlossen. Im August hatten bei der Gerichtstagsatzung zur Insolvenz 236 Gläubiger und 522 Dienstnehmer Forderungen in Höhe von 21,2 Mio. Euro angemeldet. Anerkannt wurden davon 14,5 Mio. Euro. Der restliche Betrag wurde vorerst formal bestritten. Die Abstimmung über den Sanierungsplan erfolgt am 26. September 2023. Angeboten wird eine Mindestquote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren.