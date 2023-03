Nach Insolvenz Wiener Minibambini-Kindergärten nun ohne Betriebsbewilligung

N ach der Insolvenz des Wiener Kindergartenträgers Minibambini, die als Folge des Förderstopps im Februar eingetreten ist, wurde diesem nun auch die Bewilligung für den weiteren Betrieb entzogen. Die entsprechenden Bescheide wurden am Freitag per Boten zugestellt, rund 800 Kinder wurden in den zwölf Kindergärten betreut. Das Konkursverfahren startet mit heute, Freitag.