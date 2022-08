Nach Kitzbühel Weltrangliste: Misolic auf 137 verbessert, Rodionov knapp dahinter

Misolic machte in Weltrangliste viel Boden gut Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

D er Steirer Filip Misolic ist dank seines Finaleinzugs in Kitzbühel in der Tennis-Weltrangliste als bester Österreicher auf Platz 137 vorgestoßen. Der in Tirol im Viertelfinale gescheiterte Lichtenwörther Dominic Thiem ist als 172. hinter dem Matzener Jurij Rodionov (143.) und dem Pottendorfer Dennis Novak (155.) die heimische Nummer vier.