Kilde siegt in Heimat von Freundin Shiffrin im Super-G

Aleksander Aamodt Kilde hat den ersten Sieg seit seiner Rückkehr in den Ski-Weltcup nach einer schweren Verletzung gefeiert. Der Norweger setzte sich am Freitag im zweiten Super-G von Beaver Creek mit Mini-Vorsprung vor Weltcup-Leader Marco Odermatt aus der Schweiz durch. Er gewann damit erstmals in Colorado, unweit des Heimatorts seiner Freundin Mikaela Shiffrin. Bester Österreicher war Matthias Mayer, der nach 40 Läufern auf Platz vier vor Vincent Kriechmayr lag.