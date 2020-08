BH Leibnitz legte für Spielfeld Verordnung anders aus .

Nach dem Stau-Chaos beim Karawankentunnel am Wochenende in Kärnten aufgrund einer neuen Verordnung des Gesundheitsministeriums hieß es am Montag seitens des Leibnitzer Bezirkshauptmannes, dass man die Verordnung in der Steiermark "anders ausgelegt" habe. Der ÖAMTC sprach nach der Situation am Karawankentunnel am Wochenende von einer absoluten "Ausnahmesituation".