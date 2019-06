Der designierte Obmann Norbert Hofer wird Mitte September und damit zwei Wochen vor dem Urnengang bei einem Parteitag in Graz auch formal zum Vorsitzenden der Freiheitlichen gekürt.

Schon deutlich früher will die FPÖ fixieren, mit welchen Kräften sie in die Nationalratswahl zieht. Ende Juni ist eine Präsidiumsklausur angesetzt, in deren Verlauf auch der Bundesvorstand dazu stoßen wird und dann Bundes- und Landeslisten abschließend festlegt.