Nach Tod der Queen: Neuer König heißt Charles III.

König Charles III. hatte sich am Donnerstag schwer erschüttert gezeigt über den Tod seiner Mutter. Er will am Freitag mit seiner Frau, Königin Camilla, nach London zurückkehren. Die Queen war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral gestorben.

"Die Königin ist heute Nachmittag friedlich in Balmoral gestorben", hieß es in einer Erklärung des Buckingham Palastes. In einer ersten Erklärung sprach der neue Monarch von einem Moment der tiefsten Trauer. Staats- und Regierungschefs aus aller Welt kondolierten.

Elizabeth hatte den Thron länger inne als jeder britische Monarch vor ihr. Erst kürzlich feierte sie ihr 70. Jubiläum auf dem Thron, den sie 1952 mit gerade einmal 25 Jahren nach dem Tod ihres Vaters George VI. bestiegen hatte. Damals war Winston Churchill Premierminister, Josef Stalin stand an der Spitze der Sowjetunion und der Korea-Krieg tobte.

Der Buckingham-Palast hatte am Donnerstag zunächst mitgeteilt, die Ärzte der Königin seien besorgt wegen ihres Gesundheitszustands und hätten ärztliche Überwachung empfohlen. Daraufhin eilte die königliche Familie an die Seite der britischen Monarchin, darunter ihr ältester Sohn Charles, der im Alter von 73 Jahren automatisch König wurde.

Auch die anderen Kinder - Anne, Andrew und Edward - waren nach Medienberichten dort. Nach der Bekanntgabe ihres Todes wurde die Fahne auf dem Buckingham Palast um etwa 18.30 Uhr (Ortszeit; 19.30 Uhr MESZ) auf halbmast gesetzt. Hunderte Menschen hatten sich vor dem Gebäude versammelt, einige weinten offen.

Auch Staats- und Regierungschefs aus aller Welt würdigten das Leben der Queen. "Königin Elizabeth II. ist eine Frau, die ein Jahrhundert geprägt hat. Sie hat Zeitgeschichte erlebt und geschrieben", erklärte Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf Twitter. Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte: "Sie wird fehlen, nicht zuletzt ihr wundervoller Humor." Außenministerin Annalena Baerbock schrieb: "Deutschland bleibt ihr ewig dankbar, dass sie uns nach dem Terror des Zweiten Weltkriegs die Hand zur Versöhnung gereicht hat."

Das offizielle Österreich äußerte anlässlich des Todes der britischen Königin auf Social Media erste Trauerbekundungen. "Mit dem Tod von Queen Elisabeth II. geht eine historische Persönlichkeit von uns und mit ihr eine 70 Jahre lange Ära zu Ende, in der sie bis heute für Stabilität durch die Jahrzehnte stand. Mein tief empfundenes Beileid gilt der Familie und Bevölkerung des Vereinigten Königreichs", schrieb Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) auf Twitter. Aus Respekt vor dem Lebenswerk von Queen Elisabeth II. setzt das Bundeskanzleramt die Fahne am Gebäude auf halbmast.

"Zutiefst traurig über den Tod Ihrer Majestät Königin Elizabeth II." zeigte sich auch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) auf Twitter. "Ich möchte mein aufrichtiges Beileid aussprechen der Königliche Familie, den Menschen des Vereinigten Königreichs und des Commonwealth und ihren in Österreich lebenden Bürgern", betonte der Außenminister. Ihre lebenslange Hingabe für den Dienst an ihrem Land werde weiterhin eine Quelle der Inspiration sein, fügte Schallenberg in seinem auf Englisch formulierten Tweet hinzu.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) bezeichnete die verstorbene Königin Elizabeth als "Symbol für Verlässlichkeit und Würde". "Sie war eine Person, die mich stets sehr beeindruckt hat. Ihrem Sohn und Thronfolger, Prinz Charles, habe ich erst im Mai in Highgrove getroffen. Mein aufrichtiges Beileid gilt ihm im Besonderen, der königlichen Familie sowie der britischen Bevölkerung."

Elizabeth II. hatte erst am Dienstag Liz Truss zur neuen Premierministerin ernannt - ein Ritual, das sie in ihrer Rekord-Regentschaft zuvor mehr als ein Dutzend Mal absolviert hatte. Im Oktober musste Elizabeth eine Nacht im Krankenhaus verbringen und ist seitdem bei öffentlichen Verpflichtungen kürzer getreten.

Die Queen war die 40. Monarchin in einer Linie, die mit König Wilhelm dem Eroberer begann, der im Jahr 1066 nach seinem Sieg in Schlacht bei Hastings den Thron bestieg. Sie war Regentin nicht nur über Großbritannien, sondern auch ein Dutzend anderer Länder des Commonwealth, darunter Kanada, Australien und Neuseeland. Für viele Menschen weltweit war sie schlicht die Personifizierung Großbritanniens. Innerhalb des Vereinigten Königreichs galt sie als Symbol von Pflichtbewusstsein und Stabilität, auch in Zeiten politischer Krisen oder von Turbulenzen in der königlichen Familie selbst. Experte betrachten ihre Popularität als Stütze der jahrhundertealten Monarchie.

Bei den Feierlichkeiten zu ihrem Thronjubiläum sagte die Queen: "Die Freundlichkeit, Freude und Seelenverwandtschaft, die in den vergangenen Tagen so deutlich geworden ist, hat mich sehr inspiriert, und ich hoffe dass dieser Gemeinschaftssinn noch viele weitere Jahre zu spüren sein wird."

Schon vor Jahren wurde minutiös geplant, was nach dem Tod der Queen passieren soll. Nach Angaben der Vereinigung der Auslandspresse in Großbritannien soll voraussichtlich zehn Tage nach dem Tod ein Staatsbegräbnis stattfinden.