Freispruch um Sex-Vorwürfe auf X-Jam-Maturareise

Ein 28-jähriger Mann ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht im Zweifel vom Vorwurf freigesprochen worden, im vergangenen Sommer als Security-Mitarbeiter auf einer X-Jam-Maturareise in Kroatien an einer 19-Jährigen gegen deren Willen geschlechtliche Handlungen vorgenommen zu haben. Der Freispruch ist nicht rechtskräftig. Die Staatsanwältin gab vorerst keine Erklärung ab.