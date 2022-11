Nach Verschiebungen Testflug für NASA-Mondmission "Artemis 1" gestartet

"Artemis 1" endlich am Weg zum Mond Foto: APA/dpa

N ach monatelangen Verschiebungen ist die NASA-Mondmission "Artemis 1" am Mittwoch zu einem ersten Teststart aufgebrochen. Mit der Rakete "Space Launch System" startete die unbemannte Kapsel "Orion" vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida, wie auf Live-Bildern der US-Raumfahrtbehörde NASA zu sehen war. Rund drei Wochen lang soll "Orion" in einer Umlaufbahn um den Mond herum unterwegs sein. Am 11. Dezember wird die Kapsel zurück auf der Erde erwartet.