Elke Kahr wird zur KPÖ-Bürgermeisterin in Graz gekürt

Die Koalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ will unter dem Motto "Gemeinsam für ein neues Graz. Sozial. Klimafreundlich. Demokratisch." agieren. Das Programm war am vergangenen Wochenende vorgestellt worden. Es steht laut Kahr "in der Tradition des Antifaschismus, der Friedensbewegung, der Frauenbewegung und der Umweltbewegung - das ist unser Kompass." Die KPÖ hatte die ÖVP (25,91 Prozent, minus 11,88) überholt und sich mit 28,84 Prozent (2017: 20,34) auf den ersten Platz gereiht. Es folgten die Grünen, die FPÖ, die SPÖ und NEOS. Aufgrund des Proporzes stehen der KPÖ drei, der ÖVP zwei und der FPÖ ein Stadtsenatssitz zu. Die Mandatsverteilung im 48-köpfigen Gemeinderat lautet KPÖ 15, ÖVP 13, Grüne 9, FPÖ 5, SPÖ 4 und NEOS 2 Sitze.