Nachfolge von Johnson Liz Truss wird neue britische Premierministerin

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Truss setzte sich in hartem Wettstreit gegen Sunak durch Foto: APA/Reuters

L iz Truss soll neue britische Premierministerin werden. Wie die regierenden Konservativen am Montag mitteilten, setzte sich die Außenministerin in einer parteiinternen Abstimmung gegen den früheren Finanzminister Rishi Sunak durch. Sie tritt die Nachfolge von Boris Johnson an der Partei- und damit auch Regierungsspitze an.