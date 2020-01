Vlhova in Flachau zur Halbzeit in Führung .

Petra Vlhova hat ihre starke Form auch im ersten Durchgang des Nachtslaloms in Flachau unter Beweis gestellt. Die Slowakin liegt zur Halbzeit am Dienstag 0,6 Sekunden vor Ski-Weltcup-Gewinnerin Mikaela Shiffrin in Front. Auf den dritten Zwischenrang fuhr die Vorarlbergerin Katharina Liensberger, die 0,65 Sekunden länger brauchte als Vlhova. Der zweite Lauf beginnt um 20.45 Uhr.