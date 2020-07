Zwillinge bei den Schönbrunner Nasenbären .

Zwischen "Puppe" und "Fernando" hat es sofort gefunkt: Im April 2019 war das Männchen in den Tiergarten Schönbrunn eingezogen, und schon gibt es Nachwuchs bei den Weißrüssel-Nasenbären. "Am 4. Juni hat unser Nasenbären-Weibchen Zwillinge zur Welt gebracht", freute sich Direktor Stephan Hering-Hagenbeck am Dienstag.