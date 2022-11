Nachzahlung Wirtschaftsbund Vorarlberg: Über 770.000 Euro Steuerschulden

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Der Wirtschaftsbund Vorarlberg muss über 770.000 Euro nachzahlen. Foto: APA/STIPLOVSEK DIETMAR

D er Wirtschaftsbund Vorarlberg muss für die Jahre 2016 bis 2021 knapp über 770.000 Euro an Steuern nachzahlen. Das hat der geschäftsführende Wirtschaftsbund-Obmann Karlheinz Rüdisser am Donnerstag in einer Aussendung bekannt gegeben. Die Nachzahlung bezieht sich auf Umsatzsteuer und Körperschaftssteuer, bezüglich der Zuwendungsabgabe sei noch kein Steuerbescheid eingegangen. Man werde die Bescheide prüfen und halte sich eine allfällige Beschwerde offen, so Rüdisser.