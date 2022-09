Werbung

Ihre Klassenkollegen Keanu Prettner/Jakob Flachberger müssen am Samstag als 34. in der Silberflotte weitermachen. Die Nacra-17-Boote mit Laura Farese/Matthäus Zöchling (20.) und Lukas Haberl/Tanja Frank (24.) verloren neuerlich an Boden.