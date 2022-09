Tennis Nadal nun im US-Open-Achtelfinale gegen Tiafoe

Nadal schlug Richard Gasquet Foto: APA/Reuters

S paniens Tennisstar Rafael Nadal hat problemlos das Achtelfinale der mit 60,5 Mio. Dollar dotierten US Open in New York erreicht. Der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger setzte sich in der Nacht auf Sonntag gegen den Franzosen Richard Gasquet klar mit 6:0,6:1,7:5 durch. Es war Nadals 18. Sieg im 18. Duell gegen Gasquet. Im Achtelfinale am Montag trifft der Mallorquiner nun auf Frances Tiafoe (USA-22), der Diego Schwartzman (ARG-14) ebenfalls keinen Satz ließ.