Tennis Nadal sagt Teilnahme für Indian Wells und Miami ab

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Nadal schlägt in Indian Wells diesmal nicht auf Foto: APA/Reuters

R afael Nadal hat seine Teilnahme an den anstehenden Tennis-ATP-Masters1000-Turnieren in Indian Wells und Miami verletzungsbedingt abgesagt. "Ich bin sehr traurig, dass es mir nicht möglich ist in Indian Wells und Miami zu spielen", verlautete Nadal via Twitter. Der 36-jährige Spanier hat seit seinem Out in der 2. Runde bei den Australian Open am 18. Jänner keine Partie mehr bestritten. Dabei hatte er sich bei einem langen Schritt eine Blessur im Hüftbereich zugezogen gehabt.