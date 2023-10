Grand Slam Nadal soll bei Australian Open aufschlagen

Australien freut sich auf Nadal Foto: APA/dpa

T ennisstar Rafael Nadal wird offenbar bei den Australian Open im kommenden Jänner nach einem Jahr Verletzungspause sein Grand-Slam-Comeback geben. Das verkündete Turnierdirektor Craig Tiley in "The Today Show" des Senders Nine. "Wir können hier exklusiv verraten, dass Rafa zurückkommt. Er war die meiste Zeit des Jahres weg und in den Gesprächen mit ihm in den vergangenen Tagen hat er bestätigt, dass er zurück sein wird, worüber wir uns sehr freuen. Das ist großartig."