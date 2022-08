Tennis Nadal, Swiatek und Alcaraz bei US Open weiter

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Swiatek locker in Runde zwei Foto: APA/dpa/Reuters

D er Weltranglisten-Zweite Rafael Nadal hat sich bei den US Open in New York zum Auftakt gegen den jungen Australier Rinky Hijikata durchgesetzt. Der 22-malige Grand-Slam-Sieger konnte bei seiner Rückkehr nach Flushing Meadows nach drei Jahren trotz eines starken Starts des 21-Jährigen seine Form bringen. Der Spanier siegte am Dienstag (Ortszeit) mit 4:6, 6:2, 6:3, 6:3.