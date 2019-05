Federer hatte am Vortag hintereinander den Portugiesen Joao Sousa und danach nach Abwehr von zwei Matchbällen auch den Kroaten Borna Coric ausgeschaltet. Er bestreitet dieses Jahr erstmals nach drei Jahren wieder Sandplatz-Turniere und war vergangene Woche in Madrid im Viertelfinale knapp an Dominic Thiem gescheitert. "Ich fühle mich nicht hundertprozentig fit, und nach einer Besprechung mit meinem Team habe ich beschlossen, dass ich nicht antrete", meinte Federer laut einem von der ATP veröffentlichten Statement.

"Ich bin enttäuscht, dass ich heute nicht antreten kann", erklärte Federer. Er hoffe, dass er im nächsten Jahr zurück sein könne in einer seiner Lieblingsstädte. Der Verzicht dürfte eine Vorsichtsmaßnahme in Hinblick auf die am Sonntag in einer Woche beginnenden French Open sein. Federer war letztmals 2015 beim Grand-Slam-Turnier in Paris angetreten.

Nadal scheint unterdessen seine Sandform gefunden zu haben. Im dritten Spiel in Folge gewann er einen Satz zu null. In seinen zwei Partien am Donnerstag gegen Jeremy Chardy und Nikolos Basilaschwili hatte er jeweils nur ein Game abgegeben. Auch Diego Schwartzman erreichte die Vorschlussrunde, der Argentinier setzte sich gegen Kei Nishikori (JPN-6) 6:4,6:2 durch. Sein nächster Gegner wird in der Partie zwischen Novak Djokovic (SRB-1) und Juan Martin Del Potro (ARG-7) ermittelt.