Neue Zusammenstöße nach tödlichem Polizeischuss .

In der französischen Stadt Nantes ist es nach dem Tod eines 22-Jährigen bei einer Polizeikontrolle die zweite Nacht in Folge zu Ausschreitungen gekommen. "Wir hatten weniger als in der Nacht zuvor, aber trotzdem viel Gewalt", sagte Präfektin Nicole Klein Donnerstag. 19 Personen seien in Polizeigewahrsam genommen worden.