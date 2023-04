Fußball Napoli hat ersten Meistertitel seit 1990 in Sichtweite

Spalletti hat bei dem Ligastand allen Grund zum Lachen Foto: APA/Reuters

S SC Napoli wird diese Saison zum dritten Mal in der Club-Geschichte den Fußball-Meistertitel in der italienischen Serie A holen. Das steht bei einem Vorsprung von 17 Punkten auf Verfolger Lazio Rom sieben Runden vor Schluss so gut wie fest. Die große Frage ist nur, wann die Truppe von Trainer Luciano Spalletti den Deckel draufmacht. Die Möglichkeit besteht schon am Wochenende, allerdings nur, wenn die Römer am Sonntag im Schlager beim Sechsten Inter Mailand nicht gewinnen.