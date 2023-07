Radsport Narvaez siegte in St. Johann - Deutscher Rapp Glocknerkönig

Rapp krönte sich zum Glocknerkönig Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Werbung

D er Ecuadorianer Jhonatan Narvaez hat seine Führung bei der Tour of Austria ausgebaut. Der 26-Jährige aus dem Ineos-Team setzte sich am Dienstag nach 148,5 km von Sillian nach St. Johann/Alpendorf durch. Narvaez hatte auch am Vortag in Innsbruck gesiegt. Glocknerkönig wurde der Deutsche Jonas Rapp. Der 28-Jährige aus dem österreichischen Hrinkow-Team erreichte deutlich vor Lukas Pöstlberger als Erster den höchsten Punkt der diesjährigen Rundfahrt.

Rapp und der Oberösterreicher Pöstlberger hatten sich im langen Anstieg von Heiligenblut aus einer elfköpfigen Ausreißergruppe abgesetzt. Zwei Kilometer vor dem Hochtor musste Pöstlberger seinen deutschen Kontrahenten aber ziehen lassen. Damit bleibt Felix Großschartner (2015) weiterhin der letzte rot-weiß-rote Glocknerkönig. Pöstlberger schloss zu Rapp auf, das Feld rauschte aber heran und schluckte die beiden Ausreißer 16 km vor dem Ziel. Narvaez hatte im Finish dann die größten Reserven und entschied die Etappe für sich. Der Südamerikaner liegt in der Gesamtwertung nun eine knappe halbe Minute voran. Martin Messner (WSA) wurde als Neunter bester Österreicher, Riccardo Zoidl (Felbermayr Wels) wurde Zehnter. Die 4. Etappe führt am Mittwoch von St. Johann/Alpendorf nach Steyr. 197 km sind bei drei Bergwertungen zu absolvieren. Die Tour endet dann am Donnerstag mit dem Teilstück auf den Sonntagberg in Niederösterreich.