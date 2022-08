Raumfahrt NASA startet mit Mission "Artemis I" zum Mond

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Artemis I startbereit in Cape Canaveral Foto: APA/AFP

D ie US-Raumfahrtbehörde NASA will mit dem für Montag angesetzten ersten Start ihrer neuen Schwerlastrakete "Space Launch System" (SLS) und der Raumkapsel "Orion" einen großen Schritt in Richtung ihrer neuen Mondambitionen machen. Im Rahmen der Mission "Artemis I" soll das Raumschiff um 14.33 Uhr (MESZ) in Cape Canaveral starten und auf einem unbemannten, sechswöchigen Testflug um den Mond und zurück zur Erde fliegen. Mit an Bord ist auch Technologie aus Österreich.