Bengals schlagen Ravens in NFL-Play-offs - Nun gegen Bills

Die Vorentscheidung brachte eine spektakuläre Abwehraktion der Bengals: Beim Verteidigen der eigenen Endzone schnappte sich Sam Hubbard den freigewordenen Football und rannte 98 Yards in die Endzone der Ravens. "Ich war am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Ich habe nur gehofft, dass ich es in die Endzone schaffe, ich bin echt müde geworden", sagte Hubbard.

Die Bills hatten zuvor als Favorit die Hürde Miami Dolphins mit Mühe genommen. Beim 34:31 in Buffalo mussten die Hausherren bis in die finalen Minuten zittern. Die Bills gaben zwischenzeitlich eine 17:0-Führung aus der Hand und gerieten im dritten Viertel mit 20:24 in Rückstand. Quarterback Josh Allen hatte in der fast vier Stunden langen Partie drei Touchdown-Pässe und zwei Interceptions.

Das Team von Damar Hamlin, der die Partie zwei Wochen nach seinem Herzinfarkt auf dem Spielfeld von daheim aus verfolgte, strapazierte die Nerven seiner Fans bis kurz vor Schluss. Dann aber zeigte sich die fehlende Erfahrung bei Dolphins-Quarterback Skylar Thompson, der seine letzte Angriffsserie nicht in Zählbares ummünzen konnte. Am Sonntag (21.00 Uhr MEZ) kommt es nun in Buffalo zu einer Neuauflage der vor zwei Wochen noch abgebrochenen Partie zwischen den Bills und den Bengals.

Ebenfalls den Aufstieg schafften die New York Giants, die sich in Minneapolis gegen die Minnesota Vikings mit 31:24 durchsetzten. Einen Erfolg in den Play-offs hatte es für das Team zuvor seit 2012 nicht mehr gegeben, als die Giants noch mit Quarterback Eli Manning die Super Bowl gewannen. Als nächste Hürde warten die Philadelphia Eagles.