Nationalbank erwartet heuer 7,4 Prozent Inflation

Die Wirtschaft sei seit dem zweiten Halbjahr 2022 in einer Stagflationsphase, also einem Nullwachstum bei hoher Inflation, so die OeNB. "Aber in der zweiten Jahreshälfte nimmt die Wirtschaft wieder Schwung auf und die Inflation wird langsam sinken", sagt OeNB-Gouverneur Robert Holzmann. Es bestehe für das Gesamtjahr 2023 in Österreich keine Gefahr einer Rezession, also einer Schrumpfung der Wirtschaft, die OeNB erwartet ein Plus von 0,5 Prozent. Die Preise werden aber, gemessen am EU-weit vergleichbaren HVPI, um 7,4 Prozent zulegen. Die Beschäftigten in Österreich können dennoch mit einem leichten Wachstum ihrer realen Einkommen von 0,3 Prozent rechnen. Die Arbeitslosenrate steigt nur minimal auf 6,4 Prozent.

Da in Österreich die Kollektivvertragsverhandlungen die Inflation des Vorjahres in die Lohnerhöhungen einbringen, führt die sinkende Inflation 2024 zu einem "außergewöhnlich kräftigen Ansteigen der Reallöhne und damit des privaten Konsums", heißt es in der Prognose. Österreicherinnen und Österreicher können auf real 3,3 Prozent mehr Einkommen hoffen. Die Inflation geht 2024 zwar auf 4,1 Prozent zurück, die Teuerung im Dienstleistungsbereich sinkt aber nur langsam. Deshalb werde die Kerninflation (ohne Energie und Nahrungsmittel) im Jahr 2024 mit 5,1 Prozent um 1 Prozentpunkt über der HVPI-Rate liegen. Das Wirtschaftswachstum sollte auf 1,7 Prozent steigen, die Arbeitslosigkeit wieder leicht zurückgehen.

Für 2025 geht die OeNB von einem weiteren Wirtschaftswachstum von 1,6 Prozent aus. Die Inflation sollte auf 2,9 Prozent sinken, würde damit aber immer noch über dem traditionellen EZB-Ziel von 2 Prozent und auch deutlich über dem langjährigen Durchschnitt liegen. Die realen Einkommen sollten mit 2,4 Prozent noch einmal kräftig zulegen. Der grundsätzliche Arbeitskräftemangel geht weiter, die Arbeitslosenrate sollte nur mehr knapp über 6 Prozent liegen.

Bei den öffentlichen Finanzen geht die OeNB davon aus, dass Österreichs Neuverschuldung (Defizit) dank Auslaufen der Corona-Maßnahmen sinkt, es wird aber nach 2,6 Prozent des BIP heuer, in den Folgejahre immer noch 1,9 Prozent betragen. Die Schuldenquote, gemessen als Schulden als Anteil der Wirtschaftsleistung, "wird vor allem aufgrund des inflationsbedingt hohen Wachstums des nominellen BIP von 78,4 Prozent im Jahr 2022 auf 70,9 Prozent im Jahr 2025 sinken", heißt es in der OeNB-Prognose.