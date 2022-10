Nationalfeiertag mit Kranzniederlegung begonnen

Werbung

Van der Bellen empfängt in seinen Räumlichkeiten der Hofburg aber "Repräsentanten und Repräsentantinnen der Zivilgesellschaft". Der nächste Höhepunkt der Feierlichkeiten ist die Großangelobung von rund 1.000 Rekruten am Heldenplatz und ein Überflug mit zwei Eurofightern und einer C-130 Hercules. Transparent gibt sich die Regierung am Nachmittag: Von 12.00 bis 16.30 Uhr können Interessierte die Repräsentationsräumlichkeiten des Bundeskanzleramts in Gruppen besichtigen und Regierungsmitglieder samt Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) treffen.

Auch andere Ministerien im Regierungsviertel stehen für Besucherinnen und Besucher offen. Ebenso das Parlament in seinem Ausweichquartier in der Hofburg. Und der Verfassungsgerichtshof (VfGH) ist am Nationalfeiertag von 13.00 bis 17.00 Uhr ebenfalls für die Öffentlichkeit zugänglich.